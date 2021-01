La firme de sécurité Kaspersky a un nouveau directeur pour le Benelux et les pays nordiques. Il sera notamment chargé de développer les activités en Scandinavie.

Mark Beunk, un Néerlandais, devient general manager Benelux & Nordics de l'entreprise. Il sera non seulement responsable du Benelux, mais aussi de la Suède, de la Norvège, du Danemark, de la Finlande et de l'Islande.

En Scandinavie, il aura la mission de développer la présence de l'entreprise dans le canal. Et au Benelux, il est question d'une croissance au niveau Enterprise. De plus, il entend dans les deux régions conclure des partenariats stratégiques pour la 'gamme non-EPP'.

Beunk est actif depuis 2019 au sein de la firme de sécurité russe, où il dirigea les ventes B2B pour la même zone. Avant cela, il travailla plus de deux ans chez l'entreprise de sécurité Carbon Black. Précédemment encore, il fut actif notamment chez Arrow ECS, Promise Technology, Nedis et Océ.

Dans sa nouvelle fonction, il succède à Martijn van Lom qui a quitté l'entreprise au bout de dix ans.

