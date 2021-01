Le Néerlandais Martijn van Lom renonce à sa fonction de General Manager Northern Europe chez Kaspersky Lab. Voilà ce qu'il révèle sur LinkedIn.

'Après avoir travaillé plus de dix années comme General Manager pour l'Europe du Nord chez Kaspersky, j'étais à la recherche de nouveaux défis en d'une nouvelle aventure', écrit-il sur LinkedIn. Dans le cadre de sa fonction de General Manager, van Lom avait la responsabilité de la politique de marketing européenne de Kaspersky Lab.

Le Néerlandais était entré au service de l'éditeur de logiciels de sécurité en 2005, à l'époque en tant que Sales Manager Benelux. Avant cela, il fut actif chez différentes firmes IT, dont le distributeur Copaco. Il a également été actif comme consultant en management freelance et comme project manager pour des entreprises telles BenQ, Fujitsu, Siemens et Heineken.

On ignore encore quel sera le prochain défi que Martijn van Lom relèvera.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

