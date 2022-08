1 pour cent environ des abonnés à Netflix a déjà testé les jeux du service. Netflix envisage pourtant de doubler son offre d'ici la fin de l'année.

Depuis l'année dernière, Netflix dispose dans son service de diffusion d'une catégorie 'jeux mobiles'. Ce service se compose actuellement d'une vingtaine de jeux pour Android et iOS. 26 autres devraient venir s'y ajouter d'ici la fin de 2022.

Mais ces jeux sont provisoirement encore assez méconnus. Moins d'1% des abonnés à Netflix y joue quotidiennement. Les jeux auraient été téléchargés quelque 23,3 millions de fois et seraient en moyenne utilisés par 1,7 million de joueurs chaque jour, comme l'a déterminé la firme d'analyse Apptopia pour la chaîne d'actualité CNBC. Cela peut paraître beaucoup, mais Netflix dispose d'une base d'utilisateurs de 221 millions de personnes. Ces dernières veulent apparemment surtout regarder Stranger Things et The Sandman, mais ne sont guère attirées par les jeux.

