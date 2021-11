Les cinq jeux Netflix sortis il y a plus d'une semaine pour les appareils Android, sont désormais aussi disponibles pour les propriétaires d'un iPhone ou d'un iPad. Pour pouvoir y jouer, il convient cependant de souscrire un abonnement Netflix.

Les jeux concernés sont Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, le jeu de cartes Card Blast et le jeu d'équilibre Teeter Up. Ils sont autonomes de l'appli Netflix qui permet de regarder des séries, et peuvent être téléchargés séparément de l'App Store, ce qui est en quelque sorte comparable à la méthode utilisée pour le Google Play Store.

Après l'installation, l'utilisateur est tenu de s'enregistrer une seule fois avec son compte Netflix. Les jeux ne sont du reste pas liés à des frais supplémentaires et ne contiennent aucune publicité. La plate-forme de streaming entend faire des jeux un important pilier de ses services, alors que la concurrence ne fait que croître dans ses activités de base.

