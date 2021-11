Hier mardi, Netflix a effectué ses premiers pas dans l'industrie des jeux vidéo. Le service américain de diffusion vidéo a sorti en effet cinq jeux mobiles pour les abonnés.

Deux de ces cinq jeux portent sur la série à succès "Stranger Things" de Netflix. Parmi les trois autres, il y a un jeu de basketball, un puzzle et un jeu de cartes. Provisoirement, ces jeux ne peuvent être téléchargés que sur des smartphones et tablettes tournant sur le système d'exploitation Android. Netflix en prépare des versions pour iOS d'Apple.

Les applis sont gratuites pour les abonnés de Netflix, ne contiennent pas de publicité et ne prévoient pas de frais supplémentaires. La plate-forme de streaming veut faire des jeux un important pilier de ses services, alors que la concurrence ne fait que se renforcer dans ses activités de base.

Fin septembre, Netflix avait encore absorbé le développeur de jeux américain Night School Studio.

Depuis juin par le truchement d'un magasin en ligne, Netflix mise également sur le merchandising pour générer des rentrées complémentaires.

