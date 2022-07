Lynk & Co, la marque automobile qui propose des voitures aux particuliers sur la base d'une affiliation, a équipé son modèle 01 d'une appli qui donne accès à Microsoft Teams. Les automobilistes peuvent ainsi prendre part de manière sécurisée à des réunions audio.

La nouvelle appli Microsoft Teams a pour but 'd'éviter la pagaille au téléphone, afin que les membres de Lynk & Co puissent profiter d'une expérience de conduite sans le moindre problème', affirme la firme de mobilité dans un communiqué de presse. 'Elle insiste aussi sur le fait que nous ne sommes pas seulement un fournisseur de voitures, mais avant tout de mobilité flexible', déclare le CEO Alain Visser.

Lynk & Co a développé la nouvelle appli de réunion à l'aide d'Azure Communication Services, une plate-forme permettant une collaboration impeccable avec Microsoft Teams. Il s'agit entre-temps de la quatorzième application disponible dans la voiture Lynk & Co 01. Les autres applications qui peuvent déjà être utilisées, ont pour nom Spotify, Radioline, Audiobooks, Media Player, App Store, Car Sharing, Car Status, Car Guide, Journey Cam, Scoreyteller, Calendar, Inbox et Co:lab.

Les membres de Lynk & Co ont accès à une voiture de manière flexible et mensuelle et peuvent la partager avec des membres de la famille, des amis et la communauté Lynk & Co.

