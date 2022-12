L'ex-directeur de Centralpoint fait son entrée dans le conseil d'administration de Signpost.

Slaats est depuis peu le CEO de l'Uniserver Group, mais il est surtout connu dans le secteur en tant qu'ex-CEO de Centralpoint.

Slaats a été actif plus de 17 années chez Scholten Awater, qui fut rachetée en 2017 par Infotheek, avant de fusionner pour devenir Centralpoint, dont il prit la direction. C'est sous son égide que l'entreprise fut rachetée par le Dustin Group suédois.

Signpost se focalise sur les solutions IT pour le secteur de l'enseignement. Cela va du matériel tel des ordinateurs portables, jusqu'aux solutions d'enseignement numériques. En 2018, Signpost a également racheté WeZooz Academy. Actuellement, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 185 millions d'euros et occupe 260 personnes.

'Signpost est une organisation qui ne manque pas d'ambition, puisqu'elle entend croître de manière accélérée au niveau international et devenir l'acteur européen déterminant dans le domaine de l'enseignement. Le besoin de poursuivre la numérisation de l'enseignement en Europe est évident. C'est surtout un honneur pour moi de pouvoir collaborer avec un ensemble puissant de top-investisseurs et de poursuivre l'importante mission que s'est fixée Signpost', explique Slaats par la voie d'un communiqué.

Les autres membres du conseil d'administration de Signpost ont pour nom Steven Buyse (CVC), Stefan Tournoy (Vente-Exclusive, Beepee), Hans Hermse (ex-Exact Software), Pieter Barremaecker (co-fondateur de Signpost) et Arne Vandendriessche (CEO Signpost).

