Même si le nouveau MacBook Air dispose d'une caméra Full HD 1.080p, les ordinateurs portables plus anciens doivent encore souvent se satisfaire d'une piètre webcam. Une solution sera offerte par macOS 13 Ventura. Le prochain système d'exploitation d'Apple pour le Mac permettra en effet aux utilisateurs de faire servir leur iPhone de webcam.

Cette semaine lors de sa Worldwide Developers Conference, Apple a présenté sa toute nouvelle version de macOS. L'une de ses plus singulières nouveautés a pour nom Continuity Camera, à savoir la possibilité d'utiliser l'appareil photo (principal) de l'iPhone comme webcam d'ordinateur.

Effets spéciaux

Une fois configuré, Continuity Camera réussira à trouver automatiquement votre smartphone, dès qu'il se trouvera à proximité de votre Mac. La connexion se fera sans fil. Pour fixer le téléphone sur l'écran de l'ordinateur portable, vous disposerez bientôt de montures spéciales, notamment chez le fabricant d'accessoires Belkin.

L'iPhone (du moins son appareil photo) supportera aussi tous les effets et fonctionnalités d'une caméra FaceTime normale. Comme Center Stage par exemple, un gadget veillant à ce que vous restiez toujours au centre de l'image, même si vous déambulez pendant l'entretien vidéo. De plus, vous disposerez du mode portrait, avec effet de flou (bokeh) en arrière-plan, ainsi que de Studio Light, donnant l'impression qu'un spot est dirigé sur vous.

Ce qui est complètement nouveau dans Continuity Camera, c'est Desk View. Dans ce cas, l'objectif grand angle de l'iPhone est utilisé pour montrer tant l'utilisateur que le bureau de son ordinateur. Vous pourrez par exemple ainsi faire voir de nouveaux projets à vos collègues ou familiariser quelqu'un avec l'une ou l'autre combinaison de touches pratique.

La version finale de macOS 13 Ventura sera probablement déployée en octobre ou en novembre. Une version bêta publique du système d'exploitation sortira cependant déjà le mois prochain.

La fonction Desk View de Continuity Camera dans macOS 13 Ventura. © Apple

