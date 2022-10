Les attaques de type DDoS ont été revendiquées par le groupe pro-russe KillNet.

Lundi, les sites web de plusieurs aéroports américains n'étaient brièvement plus accessibles après une cyber-attaque lancée par un groupe de hackers pro-russes. Les attaques DDoS touchèrent les sites web d'aéroports proches de différentes grandes villes, dont Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, Phoenix et St Louis.

Lors d'une attaque DDoS, un site web est mis hors ligne en le submergeant de trafic réseau. Le coupable semble être le groupe de pirates pro-russes KillNet, qui a publié une liste de sites en invitant ses suiveurs à les agresser. Les attaques n'ont touché que les sites web publics des aéroports, sur lesquels se trouvent des informations sur les vols et les services notamment. Les vols mêmes ou les services des aéroports n'ont pas été affectés.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, KillNet est particulièrement actif et cible surtout des pays qui s'opposent à cette situation. Le groupe a entre autres lancé des attaques DDoS sur des sites web gouvernementaux en Lituanie, Roumanie, Allemagne et Estonie. Il avait également tenté de perturber la notation lors du concours eurovision de la chanson. La semaine dernière, il a encore revendiqué la responsabilité d'attaques perpétrées contre quelques sites gouvernementaux américains.

Lundi, les sites web de plusieurs aéroports américains n'étaient brièvement plus accessibles après une cyber-attaque lancée par un groupe de hackers pro-russes. Les attaques DDoS touchèrent les sites web d'aéroports proches de différentes grandes villes, dont Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, Phoenix et St Louis.Lors d'une attaque DDoS, un site web est mis hors ligne en le submergeant de trafic réseau. Le coupable semble être le groupe de pirates pro-russes KillNet, qui a publié une liste de sites en invitant ses suiveurs à les agresser. Les attaques n'ont touché que les sites web publics des aéroports, sur lesquels se trouvent des informations sur les vols et les services notamment. Les vols mêmes ou les services des aéroports n'ont pas été affectés.Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, KillNet est particulièrement actif et cible surtout des pays qui s'opposent à cette situation. Le groupe a entre autres lancé des attaques DDoS sur des sites web gouvernementaux en Lituanie, Roumanie, Allemagne et Estonie. Il avait également tenté de perturber la notation lors du concours eurovision de la chanson. La semaine dernière, il a encore revendiqué la responsabilité d'attaques perpétrées contre quelques sites gouvernementaux américains.