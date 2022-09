Les nouveautés que Microsoft intègre à Windows 11, telles les onglets dans Explorateur ou la fonction Do Not Disturb, demeureront des exclusivités. L'entreprise n'a en effet pas l'intention de les porter également dans Windows 10.

Cette semaine, Microsoft a annoncé Windows 11 Update 2022, le premier grand pack d'actualisation du système d'exploitation Windows 11 lancé l'année dernière. On y trouve pas mal d'améliorations spécifiques pour Windows 11, mais aussi des adaptations qui pourraient en théorie aussi aboutir dans Windows 10. Pensez à Explorateur qui se voit à présent attribuer des onglets, mais qui fonctionne en fait de la même manière dans les deux systèmes d'exploitation.

Mais Microsoft n'en a pas l'intention et informe Data News que les nouvelles possibilités dans Windows 11 n'aboutiront pas dans Windows 10. C'est regrettable pour tous ceux qui souhaitent encore utiliser le système quelque peu plus ancien, mais du coup, cela constitue aussi une incitation à mettre à niveau.

Un ordinateur sur cinq utilise Windows 11 en Belgique

Microsoft avait lancé Windows 11 l'année dernière, mais généralement, la plupart des utilisateurs ne procèdent à une mise à niveau qu'au bout de quelques années. Surtout dans les entreprises, les départements IT attendent souvent jusqu'à ce que le nouveau OS soit suffisamment mature. En gardant les nouvelles fonctions exclusivement pour Windows 11, Microsoft veut rendre la transition plus intéressante.

Aujourd'hui, quasiment un ordinateur Windows sur cinq utilise déjà Windows 10 (19,23 pour cent pour être précis). Windows 10 reste le plus populaire en occupant la plus grande part de marché (74,62 pour cent). On observe cependant que depuis juillet, le nombre d'ordinateurs Windows 10 est en net recul au profit des appareils Windows 11.

Il est possible que cela soit dû au fait que Microsoft invite régulièrement les utilisateurs à mettre à niveau. Les chiffres cités émanent de Statcounter qui, sur la base du trafic web, mesure quels systèmes d'exploitation circulent le plus.

L'adoption de Windows 11 est dès lors supérieure en Belgique que dans le reste du monde, où 71,89 pour cent des ordinateurs tournent encore sur Windows 10 contre 13,07 pour cent sur Windows 11 et 11,06 pour cent sur Windows 7.

Même si une mise à niveau offre de nouvelles possibilités, ce n'est pas une nécessité du point de vue sécuritaire. Windows 10 continuera de recevoir ses mises à jour jusqu'au 14 octobre 2025. Pour l'ancien Windows 8.1, ce délai se terminera bientôt, à savoir le 10 janvier 2023.

