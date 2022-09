Windows 11 existe depuis un an et fait à présent l'objet de sa première grande phase d'actualisation. Explorateur y reçoit des onglets, de l'espace est prévu pour des sous-titres automatiques et la commande vocale, mais des mises à jour aussi économes en CO2 que possible sont installées, alors que les applis Android sont plus largement disponibles.

Le système d'exploitation reçoit donc un premier rafraîchissement. Dans cet article, nous allons passer en revue ses principales nouveautés.

Onglets

Une petite, mais intéressante nouveauté pour l'utilisateur Windows chevronné, ce sont les onglets dans File Explorer (Explorateur). Ces trente dernière années, il fallait au préalable ouvrir chaque fois une nouvelle fenêtre (comme pour expliquer l'appellation Windows). Désormais, vous pourrez aussi ouvrir plusieurs onglets dans une même fenêtre d'Explorateur, pour accéder rapidement à divers emplacements de fichier.

Désormais, Windows Explorateur aura des onglets dans Windows 11. © Microsoft

Explorateur reçoit également une sorte de page d'accueil avec accès rapide aux favoris, fichiers récents et éléments affichés. Ces éléments sont dès à présent présents dans Explorateur, mais y obtiennent donc une place plus prépondérante.

Explorateur reçoit une page d'accueil avec les principaux raccourcis. © Microsoft

Photos, copier et partager

L'appli photos se voit attribuer un nouveau gestionnaire, elle est simplifiée et intègre l'option du back-up via OneDrive.

Lorsque vous copierez un texte et qu'il s'agira d'un numéro de téléphone ou d'une date, Windows vous suggérera de l'appeler ou de prévoir un rendez-vous à cette date dans votre agenda.

Désormais, vous pourrez en outre partager des choses sur davantage d'appareils, dont des ordinateurs Windows à proximité de votre appareil.

Taskbar Overflow

Quiconque ouvre beaucoup d'applis simultanément, connaît malheureusement le phénomène de la barre des tâches surchargée. Dans Windows 11, il y aura par conséquent Taskbar Overflow, où une petite icône spéciale (trois petits points) apparaîtra, qui vous guidera vers un menu, où toutes les applis ouvertes seront visibles.

Des sous-titres partout

Une nouvelle fonction particulièrement utile s'appelle System Wide Live Captions. Elle vous offrira pour toute l'audio sur Windows 11 l'option de générer automatiquement des sous-titres. Avec cette fonction, Microsoft entend surtout satisfaire les personnes souffrant d'un handicap auditif.

Voice Access, en avant-première, vous permettra de commander votre ordinateur uniquement à la voix. © Microsoft

Evoquons également Voice Access, une fonction en avant-première, qui vous permettra de commander votre ordinateur entièrement à la voix. Mais elle se limitera elle aussi à l'anglais.

Microsoft déclare cependant que momentanément, ce sera le cas pour l'anglais américain. On ne sait cependant pas encore clairement si cela signifie que seule l'audio anglophone recevra des sous-titres en anglais ou si l'option ne sera disponible que pour les personnes disposant d'une installation anglophone.

La Xbox Game Bar se voit complétée par une Controller Bar, une fonction vous permettant de démarrer rapidement vos jeux récemment utilisés ou des lanceurs de jeu. Via un Xbox Controller (ou un contrôleur compatible) il sera ainsi possible de démarrer (de nouveau) vos jeux récents au moyen d'un seul et même bouton. En outre, il y aura aussi une nouvelle appli HDR pour les joueurs.

La Controller Bar vous offrira, à partir d'un contrôleur de jeu, un accès rapide aux jeux récemment utilisés ou aux lanceurs de jeux. © Microsoft

Productivité: davantage de concentration

Snap Layouts, une fonction vous permettant de positionner certaines applis à votre gré et de conserver cet agencement, est légèrement modifiée. En même temps, Microsoft introduit Focus Sessions et Do Not Disturb. Vous ne verrez plus apparaître de notifications et de badges (comme par exemple le nombre de courriels non lus dans l'icône mail de la barre des tâches). Mais le tout fonctionnera aussi avec une minuterie, afin d'insérer une éventuelle pause pipi ou café.

Cette introduction par Microsoft a quelque chose d'un peu ironique. Il y a dix ans, les notifications étaient en effet chose rare sur Windows, alors qu'à présent, elles sont omniprésentes, à tel point que Microsoft prend conscience que c'est parfois exagéré.

Applis Android pour tout un chacun

L'une des grandes particularités de Windows 11, c'est la possibilité d'y faire tourner les applis Android. Jusqu'à présent, cette option était surtout réservée aux utilisateurs américains (même si cette restriction pouvait être contournée au moyen de quelques astuces). Désormais, l'Amazon Appstore, où se trouvent les applis Android pour Windows, arrive sur les marchés internationaux. Il est question en tout de quelque vingt mille applis et jeux.

© Microsoft

Si vous avez déjà installé Windows 11, la mise à jour vous sera proposée automatiquement dans les prochaines semaines. Mais via Windows Update, vous pourrez aussi installer manuellement la mise à jour 2022. Pour autant qu'on le sache, les nouvelles fonctionnalités n'aboutiront pas (encore) sur Windows 10.

