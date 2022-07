En raison des coûts croissants, Meta augmente les prix de son gadget, qui a été lancé sur le marché il y a deux ans déjà.

Puisque 'tout augmente', Meta revoit elle aussi à la hausse les prix de ses lunettes VR aux Etats-Unis. La version offrant 128 Go de capacité de stockage coûtera ainsi non plus 300 mais 400 dollars, ce qui représente une hausse d'un tiers. Quant à la version plus lourde caractérisée par 256 Go de capacité de stockage, elle reviendra à quelque 500 dollars (contre 400 à présent). Il s'agit là d'une solide augmentation de prix pour ce qui est considéré comme l'un des appareils les plus abordables dans le monde VR. La hausse entrera en vigueur en août, mais on ignore encore si elle sera aussi appliquée dans notre pays.

L'augmentation de prix des lunettes VR ne sera du reste pas le seul changement apporté. A partir du mois d'août, vous n'aurez en effet plus besoin d'un compte Facebook pour les différents casques VR Quest.

Lisez aussi: Plus besoin de compte Facebook pour les lunettes VR de Meta

Il est exceptionnel que les prix de gadgets technologiques augmentent au bout de quelques années. Généralement, ils ont même tendance à diminuer pour permettre la liquidation de certains modèles et faire ainsi place à une nouvelle version plus sophistiquée (dont le prix sera généralement plus élevé). Selon Meta, la raison de la hausse de prix a pour nom l'inflation et l'augmentation des coûts de production et de distribution des appareils. Meta préparerait du reste un tout nouveau modèle qui devrait sortir ultérieurement cette année.

Puisque 'tout augmente', Meta revoit elle aussi à la hausse les prix de ses lunettes VR aux Etats-Unis. La version offrant 128 Go de capacité de stockage coûtera ainsi non plus 300 mais 400 dollars, ce qui représente une hausse d'un tiers. Quant à la version plus lourde caractérisée par 256 Go de capacité de stockage, elle reviendra à quelque 500 dollars (contre 400 à présent). Il s'agit là d'une solide augmentation de prix pour ce qui est considéré comme l'un des appareils les plus abordables dans le monde VR. La hausse entrera en vigueur en août, mais on ignore encore si elle sera aussi appliquée dans notre pays.L'augmentation de prix des lunettes VR ne sera du reste pas le seul changement apporté. A partir du mois d'août, vous n'aurez en effet plus besoin d'un compte Facebook pour les différents casques VR Quest.Il est exceptionnel que les prix de gadgets technologiques augmentent au bout de quelques années. Généralement, ils ont même tendance à diminuer pour permettre la liquidation de certains modèles et faire ainsi place à une nouvelle version plus sophistiquée (dont le prix sera généralement plus élevé). Selon Meta, la raison de la hausse de prix a pour nom l'inflation et l'augmentation des coûts de production et de distribution des appareils. Meta préparerait du reste un tout nouveau modèle qui devrait sortir ultérieurement cette année.