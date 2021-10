Le groupe IBGraf rachète DM&S établie à Hoeilaart. IBGraf devient ainsi le principal intégrateur de logiciels ERP en Belgique.

La firme liégeoise IBGraf est un intégrateur de solutions de gestion pour PME et bureaux comptables. Le groupe annonce à présent une fusion avec DM&S, lui aussi un intégrateur de logiciels comptables. Dans la pratique, il est cependant question d'un rachat. Le groupe IBGraf deviendrait de la sorte le principal intégrateur sur son marché pour la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg.

Couvrir tout le pays

Alors qu'IBGraf cible surtout la Wallonie et le Luxembourg avec ses filiales à Liège, Wavre, Windhof et Strassen, DM&S possède essentiellement des clients en Flandre, à Bruxelles et dans le Brabant Wallon. 'Nous sommes ravis que notre positionnement en Wallonie et au Grand Duché de Luxembourg soit désormais élargi à Bruxelles et à la Flandre', déclare le coadministrateur Bruno Roloux dans un communiqué de presse. 'Nous sommes prêts à faire profiter nos clients communs des valeurs que nous partageons, comme la proximité, la flexibilité et la disponibilité, alors que la structure actuelle, l'identité et la culture d'entreprise de DM&S seront conservées.'

Suite à ce nouveau rachat, le groupe IBGraf occupera cinquante personnes et possèdera quelque trois mille clients pour un chiffre d'affaires consolidé de 7 millions d'euros. L'entreprise est du reste depuis quelque temps déjà en train d'effectuer des rachats, puisque l'année dernière, elle avait encore absorbé deux intégrateurs: le belge Plug and Go et le luxembourgeois Account IT.

Lisez aussi: Le groupe IBGraf rachète deux intégrateurs

La firme liégeoise IBGraf est un intégrateur de solutions de gestion pour PME et bureaux comptables. Le groupe annonce à présent une fusion avec DM&S, lui aussi un intégrateur de logiciels comptables. Dans la pratique, il est cependant question d'un rachat. Le groupe IBGraf deviendrait de la sorte le principal intégrateur sur son marché pour la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg.Alors qu'IBGraf cible surtout la Wallonie et le Luxembourg avec ses filiales à Liège, Wavre, Windhof et Strassen, DM&S possède essentiellement des clients en Flandre, à Bruxelles et dans le Brabant Wallon. 'Nous sommes ravis que notre positionnement en Wallonie et au Grand Duché de Luxembourg soit désormais élargi à Bruxelles et à la Flandre', déclare le coadministrateur Bruno Roloux dans un communiqué de presse. 'Nous sommes prêts à faire profiter nos clients communs des valeurs que nous partageons, comme la proximité, la flexibilité et la disponibilité, alors que la structure actuelle, l'identité et la culture d'entreprise de DM&S seront conservées.'Suite à ce nouveau rachat, le groupe IBGraf occupera cinquante personnes et possèdera quelque trois mille clients pour un chiffre d'affaires consolidé de 7 millions d'euros. L'entreprise est du reste depuis quelque temps déjà en train d'effectuer des rachats, puisque l'année dernière, elle avait encore absorbé deux intégrateurs: le belge Plug and Go et le luxembourgeois Account IT.