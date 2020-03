Le groupe IBGraf annonce le rachat de deux intégrateurs, à savoir l'entreprise belge Plug and Go Info et la luxembourgeoise Account IT. Grâce à ces acquisitions, le groupe occupe désormais 45 personnes en tout et accroît son chiffre d'affaires consolidé à 5,5 millions d'euros.

Le groupe IBGraf est spécialisé surtout dans l'intégration de solutions de management comptables et commerciales dans les PME et bureaux comptables. Au départ de ses bureaux situés à Liège, Wavre et Windhof (Luxembourg), il accompagne les petites et moyennes entreprises dans l'analyse de leurs besoins et la mise en oeuvre de leurs projets.

Aujourd'hui, IBGraf conclut une alliance avec Plug and Go Info, un intégrateur wallon qui a fortement crû depuis sa fondation en 2012, et avec Account IT qui, depuis 2002, est un acteur en vue sur le marché luxembourgeois. Chaque entreprise conservera son appellation et son indépendance, mais profitera, selon IBGraf, d'interactions en matière d'organisation, de moyens et de stratégie. Cette approche est comparable à celle des entreprises soeurs Webcom2you, spécialisée en marketing numérique, et Rcarré, qui propose des solutions et services IT.

Le groupe IBGraf est spécialisé surtout dans l'intégration de solutions de management comptables et commerciales dans les PME et bureaux comptables. Au départ de ses bureaux situés à Liège, Wavre et Windhof (Luxembourg), il accompagne les petites et moyennes entreprises dans l'analyse de leurs besoins et la mise en oeuvre de leurs projets.Aujourd'hui, IBGraf conclut une alliance avec Plug and Go Info, un intégrateur wallon qui a fortement crû depuis sa fondation en 2012, et avec Account IT qui, depuis 2002, est un acteur en vue sur le marché luxembourgeois. Chaque entreprise conservera son appellation et son indépendance, mais profitera, selon IBGraf, d'interactions en matière d'organisation, de moyens et de stratégie. Cette approche est comparable à celle des entreprises soeurs Webcom2you, spécialisée en marketing numérique, et Rcarré, qui propose des solutions et services IT.