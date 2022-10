D'une enquête interne, il apparaît que les 'gros' utilisateurs de Twitter quittent en nombre la plate-forme.

Au bout de quelques mois d'atermoiements, Elon Musk semble cette semaine enfin bien décidé à racheter le réseau social Twitter. Mais alors qu'il était clair depuis assez longtemps déjà que le prix convenu de 42 milliards de dollars était trop élevé pour la plate-forme, une nouvelle enquête devrait encore le démontrer.

L'agence de presse Reuters a réussi à consulter des documents internes, d'où il ressort que le nombre de 'gros tweeters' diminue sur la plate-forme depuis le début de la pandémie. Twitter définit ces 'gros' utilisateurs comme des gens qui se connectent six à sept jours par semaine à la plate-forme et tweetent trois à quatre fois par semaine. Ils constituent un groupe important, car même s'ils ne représentent que moins de dix pour cent des utilisateurs mensuels, ils génèrent néanmoins 90% des tweets et quasiment la moitié des rentrées de Twitter, selon les documents consultés.

Le changement pourrait donc impacter fortement les rentrées publicitaires. A cela s'ajoute le fait qu'une enquête effectuée par Twitter montre que les pôles d'intérêt des utilisateurs (anglophones) sur la plate-forme sont en train d'évoluer. Alors qu'il était précédemment question de sujets d'actualité, de sport et de loisirs, nombre d'utilisateurs se tournent à présent vers des contenus liés aux crypto-monnaies et à la pornographie. Or ce sont là des thèmes que beaucoup d'annonceurs ne veulent pas. Dans un communiqué, un porte-parole déclare que d'une manière générale, Twitter continue cependant d'attirer des utilisateurs.

