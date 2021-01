La décision de retirer trois entreprises télécoms chinoises du New York Stock Exchange est annulée au bout de quelques jours à peine.

Jeudi dernier, le NYSE annonçait qu'il allait supprimer la cotation de China Mobile, China Telecom et China Unicom Hong Kong et ce, suite à un décret pris par le président sortant Donald Trump.

A présent, la bourse new-yorkaise déclare qu'après concertation avec les régulateurs financiers, elle a décidé de ne pas procéder à cette suppression. Les trois entreprises continueront donc d'être cotées à la bourse, selon l'agence de presse Reuters.

Le décret de Trump interdit d'investir dans 35 entreprises, dont les trois firmes télécoms en question, qui, selon les Etats-Unis, se trouvent sous le contrôle de l'armée chinoise. La décision du NYSE n'aura cependant pas d'impact sur l'interdiction à l'égard des autres entreprises ciblées.

Lors de l'annonce de cette interdiction, la Chine a fait savoir qu'elle la trouvait 'déraisonnable' et dénonça des règles 'aléatoires, arbitraires et incertaines'.

