Les Etats-Unis ne sanctionneront provisoirement aucun pays à cause de la digi-taxe

Les Etats-Unis ne sanctionneront temporairement pas d'autres pays à cause de la digi-taxe, une taxe imposée aux grandes firmes technologiques américaines. Toutes les limitations commerciales supplémentaires possibles envers la Grande-Bretagne, l'Inde, la Turquie et trois pays de l'UE sont suspendus pendant six mois, selon le gouvernement Biden. Entre-temps, les autorités américaines veulent collaborer à une solution au litige.

Le président Joe Biden.