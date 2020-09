Les autorités américaines émettront cette semaine une évaluation de sécurité nationale à propos de l'accord conclu entre Oracle et TikTok. Selon le ministre américain des finances, Steven Mnuchin, l'accord en question pourrait générer un 'TikTok Global' ayant son siège aux Etats-Unis et créant des milliers de nouveaux emplois.

'Durant les prochains jours, nous allons examiner l'accord avec Oracle et notre équipe technique', a déclaré Mnuchin à la chaîne d'affaires CNBC. Le contrôleur des investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) fera part cette semaine d'une appréciation au président Donald Trump, lequel prendra une décision sur l'accord au plus tard le 20 septembre.

Hier lundi, on apprenait que la firme technologique chinoise ByteDance avait conclu un accord avec l'éditeur de logiciels Oracle au sujet des activités de l'appli vidéo TikTok aux Etats-Unis. Oracle devient de ce fait le partenaire technologique de ByteDance et gérera les données des utilisateurs de TikTok aux Etats-Unis.

'Durant les prochains jours, nous allons examiner l'accord avec Oracle et notre équipe technique', a déclaré Mnuchin à la chaîne d'affaires CNBC. Le contrôleur des investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) fera part cette semaine d'une appréciation au président Donald Trump, lequel prendra une décision sur l'accord au plus tard le 20 septembre.Hier lundi, on apprenait que la firme technologique chinoise ByteDance avait conclu un accord avec l'éditeur de logiciels Oracle au sujet des activités de l'appli vidéo TikTok aux Etats-Unis. Oracle devient de ce fait le partenaire technologique de ByteDance et gérera les données des utilisateurs de TikTok aux Etats-Unis.