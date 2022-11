Le chaos se poursuit chez Twitter à présent que les employés se voient contraints de revenir au bureau, alors que ces mêmes bureaux ont été soudainement fermés. Entre-temps, la plate-forme est aux prises avec des problèmes techniques qui sont considérés par d'aucuns comme le début de la fin.

Après que Musk a déjà licencié la moitié du personnel, avant d'en rembaucher certains dans la foulée, parce qu'ils s'avéraient plus indispensables qu'il ne pensait, Musk a élaboré ces derniers jours une nouvelle stratégie du personnel: les employés avaient le choix: soit accepter de prester un horaire de travail plus long et donc une pression nettement supérieure, soit être licenciés dans les trois mois à venir.

Mais l'appel lancé est lui aussi revenu comme un boomerang à la figure de Musk. Selon l'agence Bloomberg, nettement plus de collaborateurs qu'imaginé ont choisi de ne pas être poussés à bout par Musk et d'être licenciés. Il en résulte que Twitter doit à présent fermer ses bureaux jusqu'au 21 novembre, parce qu'il est actuellement malaisé de savoir qui peut encore avoir accès aux bâtiments de l'entreprise.

Aujourd'hui, Musk a allégé son discours à propos du télétravail. Il le tolère désormais, si le manager de l'employé peut confirmer qu'il fournit de l'excellent travail.

Problèmes techniques

En raison de l'exode massif et du chaos général chez Twitter, nombreux sont ceux qui craignent que le site passe à la trappe tôt ou tard, parce qu'une grande partie de la connaissance de son fonctionnement interne disparaît. C'est ainsi qu'un projet de Musk en vue de désactiver certains micro-services s'est déjà traduit par le non-fonctionnement de la vérification à deux étapes, ce qui fait que pas mal de personnes étaient dans l'impossibilité de se connecter.

La stabilité de la plate-forme a semblé vaciller cette nuit. Selon Downdetector, entre minuit et ce matin, il y eut en effet de nombreux messages indiquant que Twitter était inaccessible. Voilà qui incite beaucoup à craindre la fin du site via le hashtag #riptwitter. Il nous faut cependant apporter ici la nuance, selon laquelle ces messages sont entre-temps devenus moins nombreux. La situation fait cependant sourire Musk. Il se targue que Twitter n'a jamais été aussi populaire et partage des mèmes sur la disparition de la plate-forme. Tout semble indiquer que celle-ci continue provisoirement de fonctionner, même si on ignore toujours combien de personnes sont nécessaires à cette fin et combien de temps le personnel restant pourra résister aux caprices de Musk, qui est régulièrement décrit comme un 'Space Karen' par d'aucuns.

Censure sur la concurrence

Même si Musk aime se vanter du succès de Twitter, on observe que la plate-forme bloque activement sa concurrente Mastodon. Quiconque veut tweeter l'URL Joinmastodon.com, reçoit en effet l'avertissement d'un blocage, parce qu'il s'agit d'un lien potentiellement malveillant. Comme c'est assez souvent le cas dans les interventions de Musk, il n'est cependant question que d'un travail à moitié fini, puisqu'il est encore possible de tweeter Joinmastodon.org.

Pour celui ou celle qui craint néanmoins la fin proche de Twitter, il est possible de télécharger complètement son archive. C'est simple, mais cela nécessite quand même quelques heures d'attente. Dans votre compte, cliquez sur 'plus' (more) ->paramètres et support -> paramètres et confidentialité -> votre compte. Là, vous cliquez sur 'Télécharger archive de vos données'. Vous devrez ensuite saisir votre mot de passe et entrer le code qui a été envoyé à votre adresse mail ou numéro de téléphone.

Attention: l'archive ne sera pas directement disponible. Quelques heures, voire quelque jours peuvent s'écouler avant que vous ne receviez une notification. Ensuite, le téléchargement sera disponible pendant quelques jours. De cette manière, vous disposerez encore de l'archive de vos tweets et interactions au cas où le navire Twitter-Titanic coulerait.

