Donald Trump a qualifié mercredi de "honte absolue" les décisions des réseaux sociaux de suspendre ses comptes, dans un communiqué publié après l'annonce que le conseil de surveillance de Facebook maintenait l'interdiction faite à l'ancien président de poster des messages sur sa page Facebook et sur son compte Instagram.

"Ce que Facebook, Twitter et Google ont fait est une honte absolue", a-t-il écrit dans un communiqué. "On a retiré la liberté d'expression au président des Etats-Unis parce que des fous de la gauche radicale ont peur de la vérité mais la vérité sortira de toute façon, plus grande et plus forte que jamais", a ajouté M. Trump, en référence à ses accusations, sans fondement, selon lesquelles des fraudes électorales ont entaché la présidentielle américaine de novembre 2020.

"Le peuple de ce pays ne se laissera pas faire! Ces groupes de réseaux sociaux doivent payer un prix politique, et ne doivent plus jamais être autorisés à détruire et décimer notre processus électoral", a poursuivi l'ex-président américain. Sur la même ligne, des élus républicains du Congrès ont réagi en menaçant de s'attaquer aux géants des technologies s'ils reprennent la majorité au Congrès, lors des prochaines élections parlementaires des "midterms" de novembre 2022.

Si Facebook "peut interdire le président Trump, toutes les voix conservatrices pourraient suivre", a tweeté le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy. "Une majorité républicaine à la Chambre limitera le pouvoir des géants de la tech sur notre parole", a-t-il promis. "Cassez-les" a tweeté l'élu de la Chambre des représentants Jim Jordan, en allusion aux questions de monopoles.

