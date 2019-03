Les clients de Dommel pourront conserver leur numéro de GSM

Quiconque utilisait la téléphonie mobile de Dommel, pourra garder son numéro de GSM lors d'une migration vers un autre opérateur.

L'opérateur télécom Schedom, mieux connu sous les marques Dommel et Billi, cessera de manière inattendue toute activité en fin de semaine. Il possède actuellement 12.000 clients mobiles et quelque dix mille clients pour la téléphonie fixe et internet.

Il y eut brièvement un doute quant à savoir si les clients mobiles pourraient conserver leur numéro de GSM. La migration vers un autre opérateur nécessite en effet la collaboration des deux parties. L'IBPT, le régulateur télécom belge, confirme à présent à Data News que Dommel est prêt à collaborer sur le plan technique pour ce transfert de numéro.

L'IBPT conseille cependant aux clients de prendre contact dans les plus brefs délais avec un nouvel opérateur mobile, étant donné qu'ils doivent encore et toujours recevoir une nouvelle carte SIM. Mais cette nouvelle carte SIM pourra donc utiliser leur ancien numéro de GSM.

Dommel a annoncé ce mercredi qu'il stoppera ses services à partir du dimanche 31 mars et ce, suite à un conflit avec le fournisseur Proximus. Depuis que Dommel a été racheté, les nouveaux propriétaires contestaient les tarifs facturés par Proximus. Pour sa part, Proximus déclare que Dommel ne paie plus ses factures depuis pas mal de temps. Voilà pourquoi l'opérateur avait en janvier déjà formellement annoncé qu'il cesserait de fournir des services à Dommel.