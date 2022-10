Les Britanniques contraignent la société-mère de Facebook à revendre Giphy

Après un jugement en appel au plus haut niveau en Grande-Bretagne, la société-mère de Facebook se voit forcée de revendre la plate-forme d'animations Giphy. Le contrôleur britannique de la concurrence Competition and Markets Authority (CMA) avait estimé l'année dernière déjà que le rachat de Giphy par Meta allait fortement léser la concurrence. L'appel interjeté auprès d'un tribunal n'a rien changé pour Meta qui, en plus de Facebook, possède aussi WhatsApp et Instagram.