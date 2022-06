Google a annoncé la fin de Duo. L'appli d'appels vidéo sera en effet ajoutée à l'appli Meet existante, qui subsistera alors en tant qu'appli vidéo et de clavardage unique.

Depuis quelque temps déjà, Duo a vu sa popularité diminuer et pour une appli Google, cela peut s'avérer très vite mortel. Les premières rumeurs selon lesquelles Duo fusionnerait avec Meet datent de 2020 déjà. Google déclare à présent que le code sous-jacent de Duo sera ajouté à Meet. Cela signifie entre autres que les utilisateurs pourront conserver leurs conversations Duo, tout en bénéficiant d'un tas de nouvelles fonctionnalités de Meet.

Google Meet demeurera ainsi la seule appli d'appels vidéo gratuite après une longue série de programmes expérimentaux, inspirés de la concurrence. Duo, autrefois lancée conjointement avec le clone de WhatsApp, Allo, est par exemple un substitut de Google Hangouts, qui a été fusionnée depuis assez longtemps déjà avec Meet. Cette dernière s'était au départ inspirée de Zoom et a réussi à s'attirer un large public surtout durant les confinements de ces dernières années. L'appli combine actuellement les fonctionnalités de quasiment toutes celles qui l'ont précédée et est intégrée à d'autres applis Google telles Calendar et Gmail.

