Google envisagerait de 'liquider' le service d'appels vidéo Duo, qui devrait en fait fusionner avec Meet, l'autre service du même genre de l'entreprise. Il ne s'agit cependant provisoirement que d'une rumeur.

Google aurait annoncé à l'équipe de développement de Duo qu'elle allait dorénavant travailler pour Meet. Voilà ce que révèle le site technologique 9To5Google sur base de sources anonymes.

Dans un passé récent, Google avait déjà mis au point toute une série de services de clavardage et d'appels. Plus tôt cette année, lorsque les services d'appels vidéo connurent une forte croissance en raison des mesures de confinement à l'échelle mondiale, Google avait rendu gratuite son appli Meet et l'avait regroupée avec Google Hangouts pour lancer sur le marché un service de visioconférence professionnel, capable de concurrencer Zoom. Google déclara à l'époque que Meet ciblerait le monde professionnel, alors que Duo continuerait de s'adresser surtout aux consommateurs.

Or voici que la direction de Google aurait décidé que disposer de deux services d'appels vidéo séparés, c'était trop. Cette décision aurait peut-être été aussi accélérée du fait que Google opte ces derniers temps pour une intégration de ses services. Google Meet est notamment embarquée dans Gmail et dans d'autres applis de la G Suite, ce qu'on n'avait pas directement vu arriver pour Duo.

La fusion pourrait prendre deux ans environ, selon 9To5Google. Google même déclare ne pas envisager de 'perturber' l'utilisation de Duo.

Google aurait annoncé à l'équipe de développement de Duo qu'elle allait dorénavant travailler pour Meet. Voilà ce que révèle le site technologique 9To5Google sur base de sources anonymes.Dans un passé récent, Google avait déjà mis au point toute une série de services de clavardage et d'appels. Plus tôt cette année, lorsque les services d'appels vidéo connurent une forte croissance en raison des mesures de confinement à l'échelle mondiale, Google avait rendu gratuite son appli Meet et l'avait regroupée avec Google Hangouts pour lancer sur le marché un service de visioconférence professionnel, capable de concurrencer Zoom. Google déclara à l'époque que Meet ciblerait le monde professionnel, alors que Duo continuerait de s'adresser surtout aux consommateurs.Or voici que la direction de Google aurait décidé que disposer de deux services d'appels vidéo séparés, c'était trop. Cette décision aurait peut-être été aussi accélérée du fait que Google opte ces derniers temps pour une intégration de ses services. Google Meet est notamment embarquée dans Gmail et dans d'autres applis de la G Suite, ce qu'on n'avait pas directement vu arriver pour Duo.La fusion pourrait prendre deux ans environ, selon 9To5Google. Google même déclare ne pas envisager de 'perturber' l'utilisation de Duo.