Lenovo inaugure sa première usine européenne en Hongrie

Le fabricant d'ordinateurs Lenovo a ouvert les portes de sa première usine en Europe. Celle-ci se situe à Ullo, en Hongrie, et produira principalement des infrastructures de serveurs, des systèmes de stockage et des postes de travail PC haut de gamme pour des clients dans les zones d'Europe, Moyen-Orient et Afrique.

La nouvelle usine de Lenovo dans la ville hongroise d'Ullo. © Lenovo