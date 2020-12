Le directeur de l'entreprise télécom néerlandaise KPN, Joost Farwerck, n'est pas personnellement responsable du réseau 5G, de la sécurité de ce dernier ou de problèmes de santé qui en découleraient. Voilà la sentence rendue par le tribunal de Rotterdam suite à une procédure en référé à l'encontre du patron de KPN.

Cette procédure en référé avait été introduite à la mi-novembre par le Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO). Selon ce dernier, le réseau génèrerait un rayonnement nuisible. Les plaignants souhaitaient des explications de la part de Farwerck, lorsqu'il affirmait que le réseau 5G n'a aucun effet dommageable sur la santé des gens exposés au rayonnement.

Le tribunal a estimé qu'une procédure en référé n'a pas comme but de demander une telle garantie de la part du directeur de KPN. Le juge des référés sortirait de ses compétences en imposant ce genre d'explications, selon le tribunal.

C'est l'entreprise qui est responsable

En outre, ce n'est pas Farwerck, mais bien KPN qui est responsable du déploiement du réseau 5G, toujours selon le tribunal. Le Nationale Bond tegen Overheidszaken a aussi introduit une procédure en référé à l'encontre des directeurs des opérateurs télécoms T-Mobile et VodafoneZiggo. Ces affaires doivent être jugées respectivement le lundi 7 décembre au tribunal de La Haye et le jeudi 10 décembre au tribunal de Lelystad.

