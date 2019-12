Samsung va quand même lancer sur le marché néerlandais son fameux smartphone pliable, le Galaxy Fold. L'appareil pourra être commandé à partir de vendredi et sera fourni le 10 janvier. A cette date, il se trouvera aussi dans les magasins.

Le Galaxy Fold coûtera 2.020 euros aux Pays-Bas. Samsung l'avait présenté en février dernier, mais avant même le début des ventes, le smartphone avait été retiré du marché. Les écrans pliables des appareils testés affichaient en effet des fissures. Ils furent ensuite entièrement reconçus.

En septembre, le smartphone fut relancé sur le marché, mais pas en Belgique et aux Pays-Bas.

Or voici à présent qu'il arrive quand même aux Pays-Bas. Rien n'est provisoirement encore prévu pour le marché belge. Mais il sera donc possible pour les Belges d'aller en acheter un de l'autre côté de la frontière. Il n'est pas non plus exclu que des magasins web néerlandais en expédient certains exemplaires en Belgique.

Le Galaxy Fold se situe à mi-chemin entre le smartphone et la tablette. Lorsque l'appareil est replié, sa face avant sert de téléphone ordinaire permettant d'appeler et de surfer sur le net. Mais lorsqu'il est ouvert tel un livre, c'est son intérieur qui s'impose pleinement. Il est conçu pour que les applis y aboutissent automatiquement. Sur le grand écran déployé, les utilisateurs peuvent ouvrir trois applis en même temps. Au début de cette année, Data News avait pu tester brièvement l'appareil.

Actuellement, deux téléphones pliables sont disponibles, à savoir le Galaxy Fold de Samsung et le Mate X d'Huawei.