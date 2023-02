Un employé chinois d'ASML a détourné des renseignements sur la technologie de l'entreprise. Voilà ce que révèle le fabricant néerlandais de machines à puces dans son rapport annuel publié ce mercredi. Ce collaborateur ne travaille entre-temps plus pour ASML.

ASML a directement entamé une enquête, peut-on lire dans le rapport annuel. Sur base des premières constatations, l'entreprise estime que le détournement en question 'n'est pas d'une importance matérielle' pour elle. Mais la fuite a néanmoins été rapportée aux autorités, et des mesures correctives ont été prises, dont on ignore en quoi elles consistent.

Ces dernières semaines, ASML a défrayé plusieurs fois la chronique, parce que les Etats-Unis voulaient imposer une limitation d'exportation vers la Chine des machines à puces de l'entreprise néerlandaise. Le gouvernement Biden veut ainsi éviter que la Chine puisse fabriquer des armes toujours plus intelligentes sur base de cette toute nouvelle technologie.

'Aucune influence sur les résultats'

Il faudra cependant encore attendre plusieurs mois, avant que les nouvelles règles d'exportation n'entrent en vigueur, selon le fabricant de machines à puces installé à Veldhoven. Son directeur, Peter Wennink, affirme qu'ASML a compris qu'il n'y a pas que les versions perfectionnées de ses machines DUV, mais aussi d'autres produits qui seront soumis aux restrictions à l'exportation. Les machines les plus sophistiquées d'ASML, à savoir les modèles EUV, ne sont dès à présent plus fournies à la Chine.

Mais les accords sont encore secrets, et des mois pourraient encore s'écouler, avant que les règles ne soient promulguées et réellement appliquées, selon Wennink. Il s'attend donc à ce que les nouvelle règles n'exercent pas une grande influence sur les résultats d'ASML cette année.

