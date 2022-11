Selon toute attente, les Pays-Bas et les Etats-Unis vont se concerter ce mois-ci encore à propos d'une limitation de la livraison à la Chine de machines à puces par ASML. Voilà ce que révèle l'agence de presse Bloomberg sur la base d'entretiens avec des initiés.

Les Etats-Unis souhaiteraient ainsi accroître encore la pression sur les Pays-Bas en vue de stopper les exportations d'ASML vers la Chine, même si les sources ne s'attendent pas à ce qu'un accord soit véritablement conclu. C'est ainsi que les Pays-Bas ont précédemment déjà exprimé leurs préoccupations à propos des interdictions américaines rigoureuses d'exportations vers la Chine, surtout dans le domaine de la technologie des puces, où ASML est un acteur important.

Actuellement déjà, ASML n'est plus autorisée à vendre à la Chine ses machines EUV les plus perfectionnées. Or celles-ci prennent de plus en plus d'importance pour la firme installée à Veldhoven. C'est ainsi qu'ASML a enregistré au troisième trimestre de cette année des commandes d'un montant de 8,9 milliards d'euros, dont 3,8 milliards liés aux machines EUV.

Concertation bilatérale

Les ventes d'autres produits peuvent cependant se poursuivre, ce qui fait que les livraisons d'ASML sont moins limitées que celles de ses concurrents américains.

Selon l'un des initiés, il serait question d'une concertation bilatérale abordant d'autres sujets relatifs à des partenariats technologiques entre les Etats-Unis et les Pays-Bas. Précédemment déjà, des sources avaient signalé à l'agence Bloomberg que les Etats-Unis négocieraient avec l'Union européenne en vue d'agir conjointement à propos des sanctions contre la Chine.

Les Etats-Unis souhaiteraient ainsi accroître encore la pression sur les Pays-Bas en vue de stopper les exportations d'ASML vers la Chine, même si les sources ne s'attendent pas à ce qu'un accord soit véritablement conclu. C'est ainsi que les Pays-Bas ont précédemment déjà exprimé leurs préoccupations à propos des interdictions américaines rigoureuses d'exportations vers la Chine, surtout dans le domaine de la technologie des puces, où ASML est un acteur important.Actuellement déjà, ASML n'est plus autorisée à vendre à la Chine ses machines EUV les plus perfectionnées. Or celles-ci prennent de plus en plus d'importance pour la firme installée à Veldhoven. C'est ainsi qu'ASML a enregistré au troisième trimestre de cette année des commandes d'un montant de 8,9 milliards d'euros, dont 3,8 milliards liés aux machines EUV.Les ventes d'autres produits peuvent cependant se poursuivre, ce qui fait que les livraisons d'ASML sont moins limitées que celles de ses concurrents américains.Selon l'un des initiés, il serait question d'une concertation bilatérale abordant d'autres sujets relatifs à des partenariats technologiques entre les Etats-Unis et les Pays-Bas. Précédemment déjà, des sources avaient signalé à l'agence Bloomberg que les Etats-Unis négocieraient avec l'Union européenne en vue d'agir conjointement à propos des sanctions contre la Chine.