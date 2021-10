Le gestionnaire de données Collibra recueillerait 250 millions de dollars lors d'une nouvelle phase d'investissement. L'entreprise d'origine belge atteindrait ainsi une valeur marchande d'un solide cinq milliards de dollars.

Le spécialiste des données Collibra, créé autrefois sous la forme d'une émanation de la VUB, automatise la gestion des données dans les grandes organisations. Le Sky News britannique annonce une nouvelle phase d'investissement dirigée par Sequoia Capital, l'un des investisseurs les plus connus de la Silicon Valley, qui possède entre autres Google et Apple dans son portefeuille.

Grâce à ce nouvel investissement, la valeur de Collibra serait de cinq milliards de dollars. Même si la phase de capitalisation n'est pas encore entièrement terminée, ce montant serait correct, selon le journal De Tijd. La nouvelle phase de capitalisation succède de dix-huit mois à la précédente, qui avait amené la valeur de l'entreprise à 2,3 milliards de dollars.

Collibra prendrait ainsi aussitôt le relais d'Odoo au titre d'entreprise belge la plus opulente. Le succès de l'entreprise, qui a à présent son siège central à New York, est véritablement monté en flèche ces dernières années. Ce fut la première firme belge à s'emparer du titre d'unicorn (licorne), à savoir une entreprise non cotée en bourse, dont la valeur estimée est supérieure au milliard de dollars. Au sein de ce groupe, Collibra a depuis lors accueilli Odoo et Team.blue. Collibra même est encore et toujours dirigée par Felix Van de Maele. Ce dernier fut en 2017 désigné ICT Personality of the Year par Data News.

Le spécialiste des données Collibra, créé autrefois sous la forme d'une émanation de la VUB, automatise la gestion des données dans les grandes organisations. Le Sky News britannique annonce une nouvelle phase d'investissement dirigée par Sequoia Capital, l'un des investisseurs les plus connus de la Silicon Valley, qui possède entre autres Google et Apple dans son portefeuille.Grâce à ce nouvel investissement, la valeur de Collibra serait de cinq milliards de dollars. Même si la phase de capitalisation n'est pas encore entièrement terminée, ce montant serait correct, selon le journal De Tijd. La nouvelle phase de capitalisation succède de dix-huit mois à la précédente, qui avait amené la valeur de l'entreprise à 2,3 milliards de dollars.Collibra prendrait ainsi aussitôt le relais d'Odoo au titre d'entreprise belge la plus opulente. Le succès de l'entreprise, qui a à présent son siège central à New York, est véritablement monté en flèche ces dernières années. Ce fut la première firme belge à s'emparer du titre d'unicorn (licorne), à savoir une entreprise non cotée en bourse, dont la valeur estimée est supérieure au milliard de dollars. Au sein de ce groupe, Collibra a depuis lors accueilli Odoo et Team.blue. Collibra même est encore et toujours dirigée par Felix Van de Maele. Ce dernier fut en 2017 désigné ICT Personality of the Year par Data News.