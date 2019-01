Première 'unicorn' belge: Collibra vaut plus d'un milliard de dollars

Collibra a démarré en 2008 sous forme d'une spin-off de la VUB. Aujourd'hui, l'entreprise dispose de filiales à travers l'Europe et à New York. En 2018, le spécialiste des données a enregistré un chiffre d'affaires record.

Ces dernières années, Collibra avait recueilli en tout déjà 133 millions de dollars de capital. Lors d'une nouvelle phase de financement, l'entreprise vient d'y ajouter 100 millions de dollars. Cette phase de financement de série E, à laquelle ont participé des fonds de capital-risque comme Iconiq Capital, Index Ventures, Dawn Kapitaal et Battery Venture, était dirigée par CapitalG (ex-Google Capital).

"Nous envisageons de combiner l'expertise AI de Google avec le savoir-faire de Collibra en matière de 'data collaboration', gestion des flux de travail et gestion des risques", déclare Derek Zanutto, investisseur chez CapitalG, dans un communiqué de presse.

La valeur de l'entreprise bruxelloise dépasse ainsi le milliard de dollars. Collibra rejoint par conséquent le club select des 'unicorns' européennes. Des firmes telles Deliveroo, TransferWise, Adyen et Spotify y figurent aussi, mais jamais encore une startup belge ne s'était retrouvée sur cette mini-liste.

GDPR

Collibra fournit aux entreprises une plate-forme logicielle pour leur permettre de gérer de manière efficiente toutes leurs données. Elle facilite aussi le contrôle de la qualité et du traitement correct de ces données. C'est très important dans la mesure où les entreprises doivent à présent satisfaire à une réglementation plus stricte, comme le GDPR, comme l'a expliqué récemment le CEO Felix Van de Maele à Trends-Tendances.

Collibra vend sa solution en tant que Software-as-a-Service par le biais d'une formule d'abonnement, à des entreprises dans les secteurs les plus divers comme le monde financier et celui des soins de santé. Plus de 300 entreprises dans le monde l'utilisent déjà. Les clients proviennent de différentes industries. Depuis peu, Collibra compte également Proximus au nombre de ses clients.

"Nous vivons plus que jamais auparavant dans une économie, où les entreprises les plus innovantes sont alimentées par des données", explique Felix Van de Maele, co-fondateur et CEO de Collibra, élu il y a deux ans encore ICT Personality of the Year par Data News. "Cet investissement est une preuve de notre leadership et de notre capacité à aider nos clients dans leur transformation sur base de leurs données."