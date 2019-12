Google rend sa fonction de traduction en temps réel disponible pour tous les smartphones. Via Google Assistent, vous pourrez dorénavant utiliser votre téléphone comme un interprète.

Un appareil qui traduit directement des paroles en langue étrangère vers votre langue maternelle: cela fait fantasmer depuis longtemps déjà de nombreux fans de science fiction. Voici à présent que ce 'poisson Babel' - le traducteur universel permettant aux personnages de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de communiquer entre eux - devient progressivement une réalité.

Si vous dites à présent 'eh Google, sois mon interprète' à votre smartphone, suivi d'un communiqué adressé à un serveur de restaurant en Allemagne ou à un chauffeur de taxi en Thaïlande, Google Assistent le traduit à haute voix et ce, dans l'une des 44 langues qu'il maîtrise. Le système sélectionne automatiquement la langue sur base de votre localisation, même si vous pouvez aussi la choisir manuellement ou lui commander 'traduis cela en russe' par exemple. A l'inverse, vous pouvez également tendre votre micro à votre interlocuteur, après quoi Google Assistent prononce directement la traduction française.

Cette application ne tombe pas des nues. Il y a deux ans déjà, Google en avait fait en effet la démonstration avec les Google Pixel Buds, des oreillettes qui ne pouvaient traduire que si elles étaient connectées au smartphone Google Pixel. Ensuite, la fonction de traduction fut intégrée à des haut-parleurs intelligents tels le Google Home. Elle est à présent aussi déployée pour Google Assistent sur Android et iOS, ce qui permettra à chaque habitant de la Terre possédant un smartphone de l'utiliser.

Contrairement à l'appli Google Translate, qui est utilisable également hors ligne, vous aurez pour la fonction de traduction automatique de Google Assistent toujours besoin d'une connexion à internet. Toutes les traductions seront converties en texte et expédiées à l'entreprise via le nuage. Google prépare en outre un traducteur direct sur base du son, où les étapes traditionnelles (voix vers texte, traduire texte, puis texte vers voix) seront sautées. Cette technologie se trouve cependant encore dans une phase de recherche et n'est pas utilisée par Google Assistent.