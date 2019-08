Le Samsung Galaxy Note10 sort aussi en version 'plus'

Michel van der Ven Michel van der Ven est freelance journalist.

Lors d'un point presse organisé à New York, Samsung a présenté le Galaxy Note10. La nouveauté la plus étonnante, c'est que pour la première fois, une 'version plus du smartphone au mini-stylet' est prévue, qui est donc un peu plus grande et offre un peu plus de fonctionnalités. Data News a pu faire connaissance avec l'appareil en avant-première.

© MvdV

Avec sa diagonale d'écran de 6,3 pouces, le Galaxy Note10 est loin d'être un nain, mais le Note10+ et ses 6,8 pouces fait encore plus fort. Il n'empêche que les deux appareils tiennent agréablement dans la main. L'écran est parfaitement incurvé et le cadre ultrafin (il y a à peine un bord à gauche et à droite) veille à ce que les dimensions extérieures restent grosso modo dans les limites. Avec ses 7,9 mm d'épaisseur, le nouveau Note s'avère en outre étonnamment fin.

...

