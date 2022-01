Le Consumer Electronics Show (CES) ouvre aujourd'hui ses portes à Las Vegas. Lors de ce salon technologique, de nombreuses entreprises présenteront leurs nouveautés, mais en raison du coronavirus, plusieurs grandes marques ont renoncé à une présence physique sur le site ou l'ont à tout le moins réduite au strict minimum.

Parmi les entreprises qui ont renoncé entièrement ou partiellement à être présentes au CES 2022, on trouve notamment Google, Microsoft, General Motors, Intel, Amazon, Meta (ex-Facebook), Lenovo, Twitter et Amazon. L'organisation ne révèle pas le nombre d'annulations qu'elle a reçues exactement, mais garantit que toutes les mesures nécessaires sont prises pour pouvoir accueillir en toute sécurité les dizaines de milliers de visiteurs attendus. Le nombre de visiteurs devrait du reste être cette fois nettement inférieur aux 170.000 personnes que le salon avait accueillies en janvier 2020. Le nombre d'exposants est de 2.200, soit la moitié moins que les 4.500 de la dernière édition physique du salon, il y a deux ans.

Le salon sera cette année raccourci d'un jour. Les masques et les preuves de vaccination sont obligatoires pour pouvoir y pénétrer.

Le CES 2022 aurait dû assurer un beau retour au salon physique traditionnel après une édition entièrement virtuelle en 2021, mais le variant omicron du coronavirus en a décidé autrement. Comme bon nombre d'entreprises ont annulé ou réduit leur présence physique à Las Vegas, la partie virtuelle de l'événement sera plus importante que prévu.

L'agence wallonne à l'exportation Awex qui, depuis 2018, représente chaque année la Belgique durant le salon technologique, sera fidèle au poste avec quinze startups et PME.

