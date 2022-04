L'E3, traditionnellement l'un des plus importants salons du jeu de l'année, ne sera pas organisé en 2022, même pas de façon virtuelle

Voilà ce qu'annonce l'organisateur ESA dans un communiqué. Précédemment déjà, on avait appris qu'il n'y aurait pas de salon physique cette année en raison de la pandémie du corona. Or une version numérique n'est même pas prévue. Le salon devrait ressusciter dans toute sa gloire l'année prochaine, promet l'organisateur.

L'E3 avait été annulé en 2020 déjà, alors qu'une édition virtuelle avait eu lieu en 2021. Pour cette année, il avait été prévu un événement physique en juin, mais il fut supprimé à cause des chiffres covid en hausse. En outre, ESA ne semble pas être en mesure cette année d'organiser une édition numérique du salon. Par voie de communiqué, ESA déclare vouloir à présent déjà consacrer toute son énergie à mettre sur pied un événement physique à Los Angeles l'année prochaine. Le salon (comme du reste pas mal d'autres grands salons technologiques) est sous pression depuis quelque temps déjà, parce que les producteurs en vue ne souhaitent plus y présenter leurs showcases.

Voilà ce qu'annonce l'organisateur ESA dans un communiqué. Précédemment déjà, on avait appris qu'il n'y aurait pas de salon physique cette année en raison de la pandémie du corona. Or une version numérique n'est même pas prévue. Le salon devrait ressusciter dans toute sa gloire l'année prochaine, promet l'organisateur.L'E3 avait été annulé en 2020 déjà, alors qu'une édition virtuelle avait eu lieu en 2021. Pour cette année, il avait été prévu un événement physique en juin, mais il fut supprimé à cause des chiffres covid en hausse. En outre, ESA ne semble pas être en mesure cette année d'organiser une édition numérique du salon. Par voie de communiqué, ESA déclare vouloir à présent déjà consacrer toute son énergie à mettre sur pied un événement physique à Los Angeles l'année prochaine. Le salon (comme du reste pas mal d'autres grands salons technologiques) est sous pression depuis quelque temps déjà, parce que les producteurs en vue ne souhaitent plus y présenter leurs showcases.