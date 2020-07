Après que Kerridge Commercial Systems ait racheté plus tôt cette année l'anversoise Infomat, voici qu'elle reprend à présent aussi le néerlandaise Unit4 Wholesale. Les ambitions Benelux de KCS sont donc très claires.

Kerridge Commercial Systems (KCS) fournit des logiciels ERP, des services et des solutions de support aux clients en commerce de gros, distribution, leasing et installation. L'entreprise est active au niveau mondial, mais se focalise explicitement sur l'Europe et plus spécialement sur le Benelux. En mars, elle avait dans notre pays racheté Infomat, mais entre-temps, KCS annonce avoir aussi mis la main sur Unit4 Wholesale aux Pays-Bas.

Unit4 Wholesale est un éditeur de logiciels 100 pour cent néerlandais, qui existe depuis plus de 40 ans et automatise principalement des firmes commerciales (de gros) via un système ERP de sa conception pour lequel elle dispose également de quelques clients belges. Après le rachat, Unit4 Wholesale continuera d'assurer la maintenance et le support de ses solutions logicielles existantes, mais elle introduira du coup aussi la gamme KCS auprès de ses clients.

"Avec cette acquisition, nous allons doubler nos rentrées sur le continent européen. Rallier Unit4 Wholesale au groupe KCS renforcera et approfondira notre présence dans ce secteur au Benelux, mais elle constituera aussi une importante plate-forme permettant la poursuite de notre croissance en Europe", explique Ian Bendelow, CEO de Kerridge Commercial Systems. KCS, dont le siège central est établi à Hungerford (UK), dessert 30.000 clients dans le monde et occupe plus de 1.000 personnes à l'échelle internationale. Aux Pays-Bas et en Belgique, les équipes sont réparties sur quatre sites.

