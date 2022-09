Le régulateur américain des entreprises FTC va examiner de très près le rachat d'iRobot, fabricant d'aspirateurs-robots, par Amazon. Le contrôleur va enquêter notamment sur l'impact du rachat sur la concurrence. La Federal Trade Commission va également déterminer si en agissant ainsi, Amazon ne risque pas d'accroître sa part de marché de manière illégale.

Début août, Amazon annonçait vouloir reprendre iRobot pour 1,7 milliard de dollars, ce qui correspond aujourd'hui exactement à 1,7 milliard d'euros. iRobot fabrique des aspirateurs-robots et des nettoyeurs de sol intelligents. L'entreprise se fit connaître précocement avec le Roomba en 2002 déjà. Aujourd'hui, iRobot a vendu au niveau mondial plus de trente millions d'appareils. Ces dernières années, ceux-ci étaient commandés par un système de pilotage propre recourant à l'intelligence artificielle.Amazon est elle aussi active sur le marché des robots. Le géant technologique américain construit notamment des Automated Guided Vehicles (AGV). Il s'agit là de robots qui trient les colis de manière automatisée dans les centres logistiques. De plus, Amazon effectue de la recherche poussée en matière de livraison de colis par des drones.En collaboration avec Dutch IT-channel.