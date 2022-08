Le géant technologique Amazon a conclu un accord avec iRobot en vue de racheter l'entreprise pour 1,7 milliard de dollars.

iRobot est bien connue grâce au Roomba, l'une des premières marques d'aspirateurs-robots largement disponibles. Ces appareils se sont faits entre autres connaître par des vidéos où on les voyait véhiculer des chats domestiques, tout en nettoyant le sol.

Cette entreprise est à présent rachetée par le géant technologique Amazon pour la somme de 61 dollars par action, à condition que le régulateur américain marque son accord. Cela reviendrait à quelque 1,7 milliard de dollars en tout. On ignore encore si et comment l'équipe d'iRobot sera intégrée au sein d'Amazon. L'actuel CEO d'iRobot, Colin Angle, resterait en tout cas à son poste.

