"Le projet data de Courtrai non encore approuvé"

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

L'autorité pour la protection des données n'a pas encore donné son feu vert pour le projet de la ville de Courtrai. Elle ne l'a pas non plus désapprouvé, m ais elle va l'examiner plus en profondeur.