Le nouveau produit-phare de OnePlus, le 10 Pro 5G, est lancé cette semaine en Europe, en Inde et en Amérique du Nord.

L'appareil avait en janvier déjà fait son apparition sur le marché chinois. L'un de ses composants les plus singuliers est l'Hasselblad Camera for Mobile se composant de trois appareils photo à l'arrière. De plus, l'appareil est équipé d'un écran à 120 Hz. L'entreprise évoque pour ce modèle les performances les plus rapides à ce jour au niveau de la gamme des smartphones OnePlus.

L'appareil sera vendu en ligne à partir du 5 avril au prix conseillé de 899 $ (version à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage) ou de 999 $ (12 Go de RAM/256 Go d'espace de stockage). Ce mois-ci, le fabricant sortira du reste aussi ses écouteurs, les OnePlus Buds Pro. Ils seront vendus au prix de 149 euros.

