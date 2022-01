Quiconque attend avec impatience le tout nouveau top-smartphone de OnePlus, devra encore faire preuve d'un peu de patience. Le tout nouveau 10 Pro 5G tournant sur Android 12 sortira en effet cette semaine d'abord sur le marché chinois, et 'plus tard en 2022' en Europe.

L'atout numéro un du OnePlus 10 Pro est l'Hasselblad Camera for Mobile de deuxième génération. Ce bloc optique comprend trois appareils photo à l'arrière pour réaliser des prises de vue en couleurs 10 bits complètes. Il supporte la OnePlus Billion Color Solution: un calibrage naturel des couleurs 'à plus d'un milliard de teintes'. Outre l'appareil photo principal, on y trouve un téléobjectif et un objectif grand angle offrant un champ de vision de 150° et un nouveau mode Fisheye.

Le 10 Pro est en outre le premier téléphone de OnePlus à disposer d'un Movie Mode vous permettant d'ajuster la valeur ISO, la durée d'obturation et l'équilibre des blancs en cours de fonctionnement.

Sous le capot

Le nouveau smartphone est piloté par la Snapdragon 8 Generation 1 Mobile Platform supportée par jusqu'à 12 Go de mémoire RAM et 256 Go de capacité de stockage de type UFS 3.1. Il est aussi équipé d'un Qualcomm AI Engine (de la septième génération) et d'un Snapdragon X65, la première solution de 10 Gigabit 5G Modem-RF au monde.

Passons à présent à l'écran: OnePlus a doté son appareil d'un panneau QHD+ de 6,7 pouces paré pour des vitesses de rafraîchissement d'1 à 120 Hz - en fonction du contenu. Selon le fabricant, l'écran consomme de ce fait moins de courant que les affichages à 120 Hz et à 90 Hz d'autres smartphones. La nouvelle fonction Dual Color Calibration devrait en outre veiller à ce que l'écran soit calibré pour un rendu des couleurs précis à deux niveaux différents de netteté: haut et bas.

Recharge rapide

A noter aussi la 80W SuperVOOC Flash Charge, une technologie capable de faire passer d'1 à 100 pour cent la charge de l'accu de 5.000mAh du smartphone de OnePlus en 32 minutes seulement. L'appareil supporte aussi la 50W AirVOOC Wireless Flash Charge, par laquelle il peut être complètement rechargé en 47 minutes. Une station de recharge de 80W et un câble USB-C sont fournis d'origine.

Le OnePlus 10 Pro se décline dans les couleurs Volcanic Black et Emerald Forest. Le fabricant n'a encore donné aucun détail sur le prix et la disponibilité de l'appareil en Europe.

L'atout numéro un du OnePlus 10 Pro est l'Hasselblad Camera for Mobile de deuxième génération. Ce bloc optique comprend trois appareils photo à l'arrière pour réaliser des prises de vue en couleurs 10 bits complètes. Il supporte la OnePlus Billion Color Solution: un calibrage naturel des couleurs 'à plus d'un milliard de teintes'. Outre l'appareil photo principal, on y trouve un téléobjectif et un objectif grand angle offrant un champ de vision de 150° et un nouveau mode Fisheye.Le 10 Pro est en outre le premier téléphone de OnePlus à disposer d'un Movie Mode vous permettant d'ajuster la valeur ISO, la durée d'obturation et l'équilibre des blancs en cours de fonctionnement.Le nouveau smartphone est piloté par la Snapdragon 8 Generation 1 Mobile Platform supportée par jusqu'à 12 Go de mémoire RAM et 256 Go de capacité de stockage de type UFS 3.1. Il est aussi équipé d'un Qualcomm AI Engine (de la septième génération) et d'un Snapdragon X65, la première solution de 10 Gigabit 5G Modem-RF au monde.Passons à présent à l'écran: OnePlus a doté son appareil d'un panneau QHD+ de 6,7 pouces paré pour des vitesses de rafraîchissement d'1 à 120 Hz - en fonction du contenu. Selon le fabricant, l'écran consomme de ce fait moins de courant que les affichages à 120 Hz et à 90 Hz d'autres smartphones. La nouvelle fonction Dual Color Calibration devrait en outre veiller à ce que l'écran soit calibré pour un rendu des couleurs précis à deux niveaux différents de netteté: haut et bas.A noter aussi la 80W SuperVOOC Flash Charge, une technologie capable de faire passer d'1 à 100 pour cent la charge de l'accu de 5.000mAh du smartphone de OnePlus en 32 minutes seulement. L'appareil supporte aussi la 50W AirVOOC Wireless Flash Charge, par laquelle il peut être complètement rechargé en 47 minutes. Une station de recharge de 80W et un câble USB-C sont fournis d'origine.Le OnePlus 10 Pro se décline dans les couleurs Volcanic Black et Emerald Forest. Le fabricant n'a encore donné aucun détail sur le prix et la disponibilité de l'appareil en Europe.