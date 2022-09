La compagnie allemande des chemins de fer Deutsche Bahn (DB) a effectué un premier trajet d'essai officiel d'une locomotive fonctionnant à l'hydrogène à Wegberg, dans l'ouest du pays.

La Mireo Plus H, mise au point par le groupe allemand Siemens, n'émet aucune substance nocive et a dans sans version d'essai une portée de 800 kilomètres. Davantage de trajets d'essai sans passager sont prévus à partir de l'automne 2023. Le premier train opérationnel effectuera alors une année durant le trajet régional entre Tübingen, Horb et Pforzheim dans le Baden-Württemberg, en remplacement d'une locomotive diesel.

'Le plein tout aussi rapidement'

La DB dispose de quelque trois mille locomotives diesel qui seront progressivement transformées, afin de pouvoir rouler sur des biocarburants. Lors de l'achat de nouvelle locomotives, la DB optera pour l'hydrogène ou la technologie de la batterie.

Après le trajet d'essai, la Mireo Plus H a refait le plein au centre de test de Siemens à Wegberg. 'Cela n'a pas pris plus de temps que faire le plein d'une locomotive diesel', selon la société allemande des chemins de fer. Et d'ajouter que c'est là un facteur important afin de pouvoir utiliser les trains à l'hydrogène pour assurer le service normal.

