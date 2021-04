La deuxième génération du Nest Hub, le haut-parleur intelligent de Google à écran tactile de 7 pouces, sera disponible à partir du 4 mai dans notre pays aussi. Sa principale nouveauté est la fonction Sleep Sensing qui analyse le modèle de sommeil de l'utilisateur.

Le Nest Hub amélioré a été introduit fin mars déjà aux Etats-Unis. Par rapport au modèle initial, il n'y a guère de différences, mais le gadget est désormais équipé d'un meilleur haut-parleur qui, selon Google, fournit cinquante pour cent de basses en plus.

Parfait pour la chambre à coucher

Même si vous pouvez installer le Nest Hub partout dans votre habitation, par exemple comme cadre de photos numériques ou simplement comme un assistant vocal central, le nouveau modèle sollicite explicitement une place dans votre chambre à coucher. En témoigne la fonction Sleep Sensing qui analyse de nuit comment dort la personne se trouvant le plus près de l'écran d'affichage.

Le Hub utilise à cette fin Motion Sense: une combinaison de micros intégrés et de capteurs de la lumière ambiante et de la température, qui peuvent aussi détecter les perturbations durant le sommeil, comme la toux, le ronflement ou des changements d'éclairage et de température. L'objectif est que vous compreniez mieux ainsi les facteurs qui influencent votre sommeil. Chaque matin, l'écran affiche un aperçu personnalisé de vos données de sommeil.

Confidentialité garantie

Google insiste sur le fait que la confidentialité de l'utilisateur est garantie. 'Motion Sense détecte exclusivement les mouvements, pas des corps ou des visages spécifiques. Les données audio de la toux et du ronflement ne sont traitées que sur l'appareil et ne sont donc pas transférées aux serveurs de Google', nous déclare-t-on. Les utilisateurs peuvent aussi désactiver complètement la détection du sommeil et supprimer à tout moment les données enregistrées.

Le gadget sera disponible à partir du 4 mai dans les couleurs Chalk et Charcoal au prix conseillé de 99 euros.

