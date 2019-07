Après Apple, c'est au tour de la Commission américaine sur la sécurité des produits de consommation (Consumer Products Safety Commission - CPSC) d'appeler les utilisateurs d'un MacBook Pro à retourner leur appareil en raison d'un risque d'incendie.

Apple a récemment annoncé l'organisation d'un programme de rappel de tous les MacBook Pro fabriqués entre 2015 et 2017. À l'époque, l'entreprise avait signalé que les batteries de ces appareils présentaient un risque de surchauffe et devaient dès lors être remplacées.

La page d'avertissement de la Consumer Products Safety Commission fournit davantage de précisions. Jusqu'à présent, Apple parlait tout au plus d'une surchauffe et dès lors d'un risque d'incendie. Désormais, il apparaît que certains utilisateurs ont aussi subi des brûlures.

Brûlures, problèmes respiratoires et dégâts matériels

La page de la CPSC exposant le rappel des appareils rapporte cinq cas de légères brûlures, un cas de troubles respiratoires et 17 cas de dégâts causés à d'autres biens. Les clients sont invités à débrancher au plus vite leur MacBook Pro et à l'envoyer à Apple pour réparation.

D'après les estimations de la Commission, rien qu'aux États-Unis et au Canada, près de 432 000 MacBook Pro doivent être retournés. Apple a aussi annoncé le programme de rappel en français et en néerlandais sur son site Internet. À l'heure actuelle, on ignore combien d'appareils sont concernés en Belgique.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.