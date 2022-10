Le fondeur TSMC ne ressent encore que peu d'impact inflationniste chez le consommateur

TSMC, le principal fabricant de puces au monde, a enregistré au cours du trimestre écoulé une forte augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par rapport à la même période de l'année dernière. Le secteur des semi-conducteurs vit pourtant des moments difficiles du fait que la demande en ordinateurs portables et en smartphones diminue, maintenant que l'inflation galopante touche les consommateurs dans leur porte-monnaie. Le plus important fournisseur de puces d'Apple est en tout cas parvenu - temporairement du moins - à échapper à ce malaise grâce à sa taille et à son avance technologique, mais il se prépare à des temps plus compliqués.