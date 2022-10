Les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles règles à l'exportation, afin d'empêcher la Chine de recevoir des puces sophistiquées ou des machines lui permettant d'en produire. Ils souhaitent que les autres pays fassent de même.

A cause des nouvelles règles, les acteurs américains qui fabriquent des outils pour la production de puces, telles KLA, Lam Research et Applied Materials, ne sont plus autorisés à fournir aux entreprises de puces détenues entièrement par la Chine.

Dans le même temps, plus de tente firmes chinoises, dont YMTC, ont été placées sur une liste noire et ce, de manière formelle, parce que les Etats-Unis n'ont pu les inspecter. Cela signifie que les entreprises américaines qui exportent vers ces firmes, doivent passer par des étapes spécifiques, souvent soumises à des restrictions, ou solliciter une licence distincte.

Limiter le développement de puces en Chine

Ces mesures font partie d'une approche plus large, par laquelle les Etats-Unis veulent empêcher que la Chine produise des puces perfectionnées avec de la technologie américaine. Les Etats-Unis craignent que ces puces soient ensuite aussi utilisées à des fins militaires. Précédemment déjà, le pays avait interdit à Nvidia d'exporter vers la Chine deux puces sophistiquées dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Ce plan n'est cependant pas tout à fait hermétique. C'est ainsi que d'autres pays restent encore et toujours libres de vendre de la technologie à la Chine. A l'agence de presse Reuters, des responsables gouvernementaux reconnaissent n'avoir pas encore reçu de promesses de projets similaires de pays alliés. On ignore avec précision dans quelle mesure un pays européen peut acheter de la technologie américaine en matière de puces, puis la revendre à la Chine.

