Le groupe de fabrication de puces taïwanais TSMC, un important fournisseur d'Apple et de constructeurs automobiles notamment, va au cours des trois années à venir libérer quelque 85 milliards d'euros afin d'étendre sa capacité de production. Avec cette somme, le fondeur espère pouvoir faire face à la demande de puces en nette augmentation.

Cette année déjà, TSMC avait planifié un investissement record de 24 milliards d'euros environ, mais comme la demande de puces ne cesse de croître, le numéro un du marché se voit contraint d'annoncer encore davantage d'investissements. A l'entendre, il y aura une étroite collaboration avec les clients. Des milliers de nouveaux collaborateurs seront également engagés, alors que plusieurs nouvelles usines sont en cours de construction.

Pression supplémentaire

La pandémie du corona exerce une pression supplémentaire sur le secteur des puces. A présent que de nombreuses personnes sont contraintes de rester chez elles, la demande de produits électroniques comme des PC, des smartphones, des téléviseurs et des consoles de jeu a énormément progressé. De plus, le passage au télétravail exige des connexions internet plus rapide et davantage de serveurs, ce qui nécessite aussi des puces sophistiquées.

Les constructeurs automobiles sont ces derniers temps aux prises avec d'importantes pénuries de puces. Ils sont toujours plus nombreux à être contraints de réduire leur production. Il faut dire que les voitures modernes embarquent de nombreuses puces en support de diverses fonctions allant des capteurs de freinage jusqu'aux panneaux de navigation et audio intelligents.

Un incendie dans une usine du fabricant de puces japonais Renesas, qui fournit beaucoup à l'industrie automobile, a récemment encore aggravé la pénurie.

