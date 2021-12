Le fondeur de puces TSMC envisage d'implanter une usine en Allemagne

Le producteur de puces TSMC souhaite ériger une usine en Allemagne. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company mène dans ce but des négociations exploratoires, selon un responsable du groupe. L'Union européenne veut à l'avenir jouer un rôle nettement plus en vue sur le marché mondial des puces informatiques et milite pour l'implantation d'une importante usine dans l'un des pays membres.