Le directeur de LG, Kwon Bong-seok, a indiqué dans un communiqué adressé à son personnel qu'un 'grand changement' allait avoir lieu dans la division des smartphones de son entreprise. Selon certaine sources bien informées, il se pourrait que LG veuille à terme se retirer du segment des téléphones mobiles. Cette branche de LG Electronics a en fait essuyé une perte de 4,5 milliards de dollars au cours des cinq dernières années.

'Quel que soit le changement qui sera effectué au sein de notre activité 'smartphones', nous y maintiendrons l'emploi', a indiqué Kwon dans son communiqué adressé au personnel, selon le journal The Korea Herald. En raison de l'énorme concurrence sur le marché des appareils mobiles, LG estime qu'il est temps de prendre une décision rationnelle. D'après les rumeurs, l'entreprise tiendrait compte de tous les scénarios possibles, comme réduire, stopper, voire revendre sa division des smartphones.

Téléphone enroulable

La fin de l'activité des smartphones signifierait que quelque soixante pour cent des collaborateurs devraient être déplacés dans d'autres divisions de l'entreprise. Une telle stratégie ne serait pas impensable dans la mesure où la part de LG a fortement régressé sur le marché des smartphones ces dernières années et où la division en question accuse des milliards de perte.

D'un autre côté, le géant technologique sud-coréen sort régulièrement des smartphones pour le moins étonnants sur le marché. Tel est le cas des modèles à écran amovible. A signaler aussi que le LG Wing propose un deuxième écran basculable. De plus, LG a fait au début de cette année encore une annonce spectaculaire d'un smartphone à écran enroulable. Dans les circonstances actuelles, on ne sait pas si son introduction sera postposée.

