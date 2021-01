Après le smartphone pliable, on peut bientôt s'attendre au premier téléphone mobile enroulable. La primeur en revient à la firme sud-coréenne LG qui, lors du salon CES, a montré cette semaine une brève vidéo consacrée à cet appareil.

Le dévoilement du LG Rollable n'est pas vraiment une surprise dans la mesure où le géant de l'électronique avait en novembre dernier déjà sollicité un brevet pour un smartphone portant cette appellation. Lors du CES 2021, on a pour la première fois pu apercevoir l'appareil en question. La vidéo d'à peine cinq secondes dévoile un gadget équipé d'un écran au format quasiment de tablette, qui 's'enroule' pour prendre la taille d'un smartphone.

Cette année encore sur le marché

Selon Nikkei Asia, LG collabore pour les écrans enroulables avec la firme chinoise BOE Technology Group et recourt à la technologie Flexible OLED. Un porte-parole de LG a annoncé que le smartphone enroulable sortira cette année encore sur le marché.

LG n'en est du reste pas à son coup d'essai en matière d'affichages enroulables. Il y a exactement un an, l'entreprise introduisait en effet au CES le LG Signature OLED TV R, le premier téléviseur enroulable au monde. D'une simple pression sur un bouton, il est possible de faire sortir l'écran OLED de 65 pouces ultramince, puis de le faire rentrer dans un meuble connexe, où l'affichage est littéralement enroulé. Il est aussi possible de ne déployer qu'une partie de l'écran OLED pour des tâches spécifiques. Pensons ici à une horloge, un lecteur musical ou un tableau de bord à notifications.

Découvrez ci-après un fragment du discours thématique présenté par LG au CES avec, à partir de la 30ème seconde, les premières images du LG Rollable.

